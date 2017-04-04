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بالصور.. مشادة بين الدفاع وهيئة المحكمة بقضية ''اغتيال النائب العام السابق" والتأجيل لـ 8أبريل

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مصراوي Masrawy

قضية اغتيال النائب العام (1)قضية اغتيال النائب العام (1)

قضية اغتيال النائب العام (2)قضية اغتيال النائب العام (2)

قضية اغتيال النائب العام (3)قضية اغتيال النائب العام (3)

قضية اغتيال النائب العام (4)قضية اغتيال النائب العام (4)

قضية اغتيال النائب العام (5)قضية اغتيال النائب العام (5)

قضية اغتيال النائب العام (6)قضية اغتيال النائب العام (6)

قضية اغتيال النائب العام (7)قضية اغتيال النائب العام (7)

قضية اغتيال النائب العام (8)قضية اغتيال النائب العام (8)

قضية اغتيال النائب العام (9)قضية اغتيال النائب العام (9)

قضية اغتيال النائب العام (10)قضية اغتيال النائب العام (10)

كتب- عمرو علي:
تصوير- علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 67 متهماً، بينهم 51 محبوسين، باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لجلسة 8 أبريل مع استمرار حبس المتهمين.

وحدثت مشادة بين الدفاع، وهيئة المحكمة لعدم استعدادهم للمرافعة، وطالبوا بتأجيلها، لأن القضية كبيرة، وعدد أوراقها كثير.
وأكد المستشار حسن فريد أن هذ هو آخر أجل، وإلا سوف يتم تحويلهم لمجلس تأديب.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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