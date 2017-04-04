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المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر

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المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر المشدد 7 سنوات لمتهمين في قضية أحداث عنف الظاهر

مصراوي Masrawy

المستشار حسن فريد

كتب- عمرو علي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، كل من عمرو عبد الحفيظ، وزغلول عبد العزيز، في إعادة محاكمتهم بقضية أحداث عنف الظاهر، بالمشدد ٧سنوات وتغريمهما 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها: الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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