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قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم

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قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم قوافل دعوية في الوادي الجديد للتوعية بحق اليتيم

مصراوي Masrawy

محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الدكتور محمد محمود بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنظيم قوافل دعوية متكاملة على مدار الشهر الحالي، لمدة 30 يومًا تحت عنوان: "حق اليتيم في القرآن والسنة" بــ 210 مساجد بالمحافظة.

وأكد بخيت، في بيان له، أن القوافل ستتناول عدة عناصر مهمة منها: مَن هو اليتيم، ومكانته في القرآن والسنة، وفضل كافله وعاقبة من يأكل ماله، وكيف كان يُعامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع سرد قصص في فضل الإحسان إلى اليتيم.

ولفت مدير أوقاف الوادي الجديد، إلى أنه كلّف الشيخ عبد الحفيظ محمود عبد الشافي، مدير المتابعة، بعمل تقرير مفصل عن القافلة وعرضه عليه.

ونوه بأن المديرية انتهت، الأسبوع الماضي، من تنفيذ قافلة متكاملة تحت عنوان: "الإسراف في العرس والمهور"، وذلك لتوعية المواطنين، والدعوة إلى التيسير في الزواج .

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