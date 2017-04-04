ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي" 2016 / 2017 " لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية.

وتبدأ الامتحانات في 29 أبريل الجارى للصفين الثاني والثالث الابتدائيين، و2 مايو المقبل للصفين الرابع والخامس حتى السادس من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية يوم 7 مايو.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني في أبريل الجارى وتستمر حتى السادس من مايو، وتختتم المرحلة بامتحان الشهادة الإعدادية في الفترة من 13 إلى 18 مايو.

بينما يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في 7 مايو المقبل وحتى 16 من نفس الشهر، والصف الثاني الثانوي من 6 من مايو وتنتهي في 17 من الشهر نفسه.

وطالب المحافظ بضرورة بذل الطلاب لمزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق والفوز بالمراكز الأولى.

وينشر "مصراوي" جداول امتحانات" آخر العام" لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية وهي كالتالي: