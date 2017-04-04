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كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس

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كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس

التحرير

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أكد المدرب الهولندي رونالد كومان، على عدم وجود أي شك لديه في أن اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يعد من أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وانتقل إبراهيموفيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان، وسجل مع الشياطين الحمر 26 هدفا في موسمه الأول بجميع المسابقات.

وأوضح كومان بأنه لا يشعر بالمفاجأة من الظهور المميز لإبراهيموفيتش في الدوري الإنجليزي في موسمه الأول، وذلك في ظل المهارة والقوة التي يتمتع بها، إلى جانب الصلابة الذهنية التي يتميز بها.

وأضاف المدرب الهولندي أنه درب إبراهيموفيتش من قبل ويعلمه جيدا، مشيرا إلى إظهاره جودته العالية في المستوى المميز الذي يقدمه والأهداف الكثير التي يسجلها في هذا العمر مؤكدا على أنه يكن له كل الإحترام.

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وأشار المدرب الهولندي إلى أجواء المرح التي كان يضفيها إبراهيموفيتش أثناء تواجده في أياكس رفقة فان دير فارت ودي يونج وهيتينجا وميدو، مؤكدا على أن الفريق تمتع حينها بالعديد من المواهب الشابة التي أثبتت كفاءتها فيما بعد.

وألتقى كومان مع إبراهيموفيتش 4 مرات في أخر 5 شهور، مشيرا إلى أنه لو تحدث إليه عن أياكس سيدرك إبرا جيدا كيف كانت شخصيته في سن الـ19 عاما، والاختلاف الكبير الذي طرأ عليه الأن.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يلتقي بإيفرتون اليوم على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة 31 في الدوري الإنجليزي في صراع كبير بين الفريقين لحجز المقاعد الأوروبية الموسم المقبل.

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التحرير

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