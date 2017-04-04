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طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل

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طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل

مصراوي Masrawy

طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى ا

(د ب أ)

توصلت دراسة نشرتها دورية الرابطة الطبية الامريكية (جيه إم إيه) في باب طب الاطفال أن طول فترة الرضاعة مرتبط بتحسن درجة التلقي للغة في سن ثلاث سنوات ، وارتفاع درجة الذكاء الشفهي وغير الشفهي في سن سبع سنوات.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم نقلا عن الدراسة أن هذه الدلالة تدعم العلاقة بين الرضاعة الطبيعة والفوائد الصحية في مرحلة الرضاعة، لكن مدى مساهمة الرضاعة الطبيعية في تحسين التطور الادراكي أمر مؤكد، لكن بدرجة أقل.

وفي إطار الدراسة، قامت الاستاذة الجامعية ماندي بي بيلفورت، من مستشفى بوسطن للاطفال، وزملاؤها بفحص العلاقة بين فترة الرضاعة الطبيعية والمستوى الادراكي للطفل وهو في سن ثلاث، وسبع سنوات.

كما قاموا أيضا بدراسة مدى تأثير تناول الام للاسماك أثناء فترة الرضاعة على مستوى إدراك أطفالهم في الكبر.

وتبين أن تناول الام للاسماك مرتين اسبوعيا يسهم في زيادة المستوى الادراكي للأطفال.

وخلص أصحاب الدراسة إلى وجود علاقة عرضية بين الرضاعة الطبيعية ومدى استعداد الاطفال لاستيعاب اللغة وهم في الثالثة من العمر وارتفاع معدل الذكاء لديهم وهم في سن المدرسة.

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مصراوي Masrawy

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