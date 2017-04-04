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«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح

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«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح «الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح

التحرير

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، بشأن الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، انخفاض الأسعار العالمية للقمح خلال شهر فبراير الماضى، بنسبة بلغت نحو 6.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير، الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، حدوث انخفاض في السعر العالمى للقمح خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 166 دولارًا للطن، كما انخفض سعر الطن خلال شهر مارس الماضى ليسجل نحو 164.45 دولار.

وتوقع التقرير استمرار انخفاض الأسعار العالمية للقمح خلال شهر مايو المقبل، ليصل إلى نحو 159.30 دولار للطن.

وبالنسبة للذرة الصفراء، فأوضح التقرير انخفاض السعر العالمي خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.

وأشار التقرير إلى أن سعر الطن سجل نحو 145.51 دولار خلال شهر فبراير الماضي، وانخفض ليسجل نحو 142.55 دولار خلال شهر مارس الماضى.

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وتوقع التقرير استمرار انخفاض الأسعار العالمية للذرة الصفراء خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 140.70 دولار.

وبالنسبة للشعير، فأوضح التقرير انخفاض الأسعار العالمية للشعير خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت نحو 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.

ولفت التقرير إلى أن سعر الطن سجل نحو 139.6 دولار خلال شهر يناير الماضى، بينما انخفض السعر خلال شهر فبراير ليسجل نحو 135 دولارًا.

وتوقع التقرير ارتفاع الأسعار العالمية للشعير خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 137 دولارًا.

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التحرير

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