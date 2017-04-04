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البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

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البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

التحرير

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أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، انخفاض إجمالى ديون لتجمع دول "نادي باريس"، إلى نحو 3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، من نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.

وتبلغ إجمالي ديون مصر الخارجية نحو 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بانخفاض قدره نحو 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.

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وقال البنك المركزي، في بيان له، إن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع إلى 67 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 48 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر 2015، بارتفاع قدره 19 مليار دولار.

وذكر البيان أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار في يناير الماضي مستحقة لدول نادي باريس.

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التحرير

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