استقرار نسبي في أسعار الذهب

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شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ليسجل عيار 21 نحو 626 جنيهًا للجرام بالأسواق المحلية، وعيار 24 نحو 717 جنيهًا للجرام.

بينما سجل عيار 18 نحو 537 جنيهًا للجرام ، وعيار 18 نحو 537 جنيهًا للجرام، وعيار 14، نحو 418 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 358 جنيهًا للجرام.

فيما سجلت الأونصة نحو 22.285 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.016 جنيه، وكيلو الذهب نحو 716.571 جنيه.

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وتحركت الأسعار قليلا بأسواق المال العالمية، ليسجل الذهب عيار 24 نحو 732.03 جنيه للجرام، وعيار 21 نحو 640.54 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 549.03 جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 427.02 جنيه للجرام، وعيار 12 نحو 366.01 جنيه للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب بأسواق المال العالمية نحو 22.766 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.124 جنيه، وكيلو الذهب نحو 732.029 جنيه.