ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6%

التحرير

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور خلال شهر مارس الماضى، بنسبة بلغت نحو 6% مقارنة بالعام الماضى 2016.

وأوضح التقرير، والذى حصلت "التحرير"، على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن سعر طن الأرز غير المقشور سجل نحو 210 دولارات خلال شهر فبراير، وارتفع ليسجل نحو 213 دولارًا خلال شهر مارس الماضى.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع سعر طن الأرز غير المقشور خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 216.95 دولار.

وأشار التقرير إلى انخفاض سعر الطن خلال شهر فبراير بنسبة بلغت نحو 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضح أن سعر طن الأرز الكسر 5%، سجل ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر 2016، ليبلغ نحو 373 دولارًا للطن، كما ارتفع سعر الطن خلال شهر يناير الماضي، ليسجل نحو 377 دولارًا، فيما انخفض سعر الطن خلال شهر فبراير مسجلا نحو 367 دولارًا.

وبالنسبة للأرز الكسر 25%، فشهد ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر 2016، ليسجل نحو 364 دولارًا للطن، كما ارتفع أيضًا خلال شهر يناير الماضي ليسجل نحو 369 دولارًا للطن، بينما انخفض خلال شهر فبراير الماضي مسجلا نحو 361 دولارًا للطن.

بينما شهد الأرز الكسر 100%، ارتفاعًا خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل نحو 354.4 دولار للطن، كما ارتفع أيضًا خلال شهر يناير الماضى ليسجل نحو 355.9 دولار للطن، بينما سجل انخفاضًا خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى نحو 348.8 دولار للطن.