انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك

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شهدت أسعار الدولار انخفاضًا طفيفًا، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 4/4/2017، ليسجل ببنوك القاهرة، وقناة السويس، ومصر، والأهلي المصري، 17.95 للشراء و 18.05 للبيع.

بينما سجل سعر الدولار ببنك التنمية والائتمان الزراعي 17.98 للشراء، ونحو 18.08 للبيع، وفي بنك الإسكندرية 18.02 للشراء و 18.12 للبيع.

وسجل في بنكي فيصل الإسلامى والعربي الإفريقي الدولي 18 للشراء و 18.10 للبيع.

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واستقر السعر ببنوك التجاري الدولي وكريدى أجريكول، والأهلي الكويتي "بيريوس"، والتعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات، 18.10 للشراء و18.20 للبيع.

وأكد متعاملون أن الانخفاض أمر طبيعي، خاصة وأنه انخفاض طفيف، وجاء بعد استقرار على مدار 3 أسابيع، مبدين تفاؤلهم بأوضاع السوق التجاري والتعاملات الدولارية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استقرار أسعار الدولار على هذا النحو لم يتكرر منذ فترة طويلة.

كما يعد التفاوت بين أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، ضئيلًا، مما يساهم بقدر كبير في استقرار السوق الداخلي، والتعاملات الخارجية.