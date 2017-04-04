16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن تراجع في نوعيه الخام والأبيض المكرر حتى شهر مايو المقبل، بنسبة بلغت نحو 16.9% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير، اليوم الثلاثاء، أن سعر طن السكر الخام بلغ نحو 449 دولار خلال شهر فبراير الماضي، وانخفض أيضًا ليسجل نحو 398 دولار للطن خلال شهر مارس الماضي.

وتوقع التقرير استمرار انخفاض سعر طن السكر الخام خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 369 دولار.

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وبالنسبة للسكر الأبيض، أشار إلى حدوث انخفاض ملحوظ في الأسعار بنسبة بلغت 16.2% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي 2016.

ولفت التقرير إلى أن سعر طن السكر الأبيض المكرر سجل نحو 545 دولار خلال شهر فبراير الماضي، وواصل الهبوط أيضًا خلال شهر مارس ليسجل نحو 510 دولار للطن، متوقعًا استمرار انخفاض سعر طن السكر الأبيض المكرر خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 477.2 دولار.