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علا غانم: «حفيظة» مظلومة وليست ظالمة

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علا غانم: «حفيظة» مظلومة وليست ظالمة علا غانم: «حفيظة» مظلومة وليست ظالمة

كتب : نورهان طلعت منذ 35 دقيقة

قالت علا غانم، التى تؤدى شخصية «حفيظة»، التى جسدتها الفنانة الراحلة سناء جميل، فى مسلسل «الزوجة الثانية»، الذى أعيد تقديمه هذا العام، إنها كانت تشعر بتخوف كبير من فكرة تقديم نفس الشخصية التى قدمتها سناء جميل، وكان خوفها يتركز على المقارنة بينها وبين الفنانة الراحلة، لكنها عاهدت نفسها أن تبذل كل ما فى وسعها لتقديم الشخصية بشكل مختلف، وقالت لـ«الوطن»: «سناء جميل ظُلمت فى هذا الدور، فلم تكن مساحة الفيلم كافية لتظهر كل تفاصيل الشخصية التى أرى أنها مظلومة وليست ظالمة كما يظن البعض، وهذا ما أتعمد إظهاره للمشاهد»، وأضافت علا أن المقارنة بين الفيلم والمسلسل ستحدث رغماً عنا وذلك لنجاح الفيلم وارتباط الناس به واستمرارية مشاهدته حتى الآن: «الجمهور لا يزال يشاهد الفيلم فأبطاله عالقون فى أذهانهم لكننى أؤكد أن ما نقدمه يأخذ من روح الفيلم لكنه مختلف تماماً فى تفاصيله».

تقدم «علا» أيضاً شخصية «شوق»، فى «مزاج الخير»، وتقول عنها «ما زلت أصور المسلسل حتى الآن وأشعر بإرهاق شديد لاستمرار التصوير فى رمضان، لكن حدث ذلك بسبب تأخرنا فى البدء فى التصوير»، وعن الأعمال الدرامية التى تعرض فى رمضان ترى «علا» أن بها طفرة كبيرة، وأشادت بصناع جميع هذه الأعمال على المجهود المبذول بها، وقالت إن قلة عدد الأعمال المعروضة هذا العام جاءت فى صالح المشاهد.

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