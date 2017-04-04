كازاخستان: من المبكر الحديث عن تورط أحد مواطنينا بتفجير سان بطرسبورج

أستانة – (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف اليوم الثلاثاء أن الحديث عن تورط مواطن من كازاخستان في تفجير في المترو بمدينة سان بطرسبورج الروسية سابق لأوانه.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الأخبارية اليوم عن جايناكوف - على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" -قوله إن البحث لا يزال جاريا عن الطالب مكسيم أريشوف الذي كان وقت الانفجار في المترو وانقطع الاتصال به بعد الحادث.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن طبيعة الإصابات على جثة مواطن من كازاخستان قضى جراء التفجير تشير إلى أنه كان في بؤرة الانفجار، مما أعطى أساسا لافتراض تورطه.

وأسفر الهجوم الذي وقع أمس الأثنين عن مقتل 11 شخصا وإصابات العشرات.