قوات إسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 13 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنه يشتبه في المعتقلين بممارسة نشاطات إرهابية وبالضلوع في أعمال شغب، دون أن تذكر ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب.