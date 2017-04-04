استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير

د ب أ:

قال البروفيسور الألماني إيكهارد برايتبارت إن استخدام جهاز التسمير من أجل التسمير الأولي للبشرة يضر أكثر مما ينفع.

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية أن التسمير الأولي للبشرة بواسطة جهاز التسمير لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة قدرة البشرة على حماية نفسها بصورة أفضل، بل إن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يرفع من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

لذا ينصح البروفيسور الألماني بتعويد البشرة على أشعة الشمس الطبيعية تدريجيا بدلا من استخدام جهاز التسمير.