بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

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زار عبد الفتاح السيسى، مساء أمس، مقر غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وعقد لقاءً مع كل من توماس دونيهو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، وجون كريسمان رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، بالإضافة إلى رؤساء ومديرى 12 من كبرى الشركات الأمريكية.

وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.

ونوه الرئيس السيسى، إلى المباحثات المثمرة التى أجراها صباح أمس الإثنين مع الرئيس دونالد ترامب فى البيت الأبيض، والتى تعد بمثابة نقطة انطلاقة جديدة فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا على ما سيتيحه ذلك من تحقيق المزيد من التعاون والعمل المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

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وأكد السيسى، على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجارى بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى استعرض خلال اللقاء التقدم المحرز على صعيد الإصلاح الاقتصادى، والذى يستند إلى تنفيذ برنامج متكامل وإجــراء تعديل كبير فى السياسات الاقتصادية، فضلًا عن التدابير الجارى اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، معربًا عن تقديره العميق لتقبل الشعب المصرى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحمله الأعباء والتداعيات التى نتجت عنها.

وتطرق الرئيس السيسى، إلى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى بناء عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية، معربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر، والتى وصلت حتى عام 2015 إلى 21.3 مليار دولار بما يُمثل 33% من الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا.