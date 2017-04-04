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11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير

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11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير 11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير

التحرير

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن ارتفاع طفيف في  اللحوم خلال شهر فبراير الماضي بنسبة بلغت نحو 11.7% مقارنة بالعام الماضي 2016.

وأوضح التقرير، "حدوث تباين في أسعار اللحم البقري منذ شهر ديسمبر 2016"، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو سجل نحو 3.87 دولار خلال شهر ديسمبر 2016، وارتفع خلال شهر يناير الماضي ليسجل نحو 3.91 دولار للكيلو، كما ارتفع خلال شهر فبراير الماضي ليسجل نحو 4.06 دولار.

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وبالنسبة للدواجن، أشار التقرير إلى حدوث ارتفاع أيضًا في الأسعار بنسبة طفيفة خلال فبراير الماضي بنسبة بلغت 2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2016.

وأضاف أن سعر طن الدواجن بلغ نحو 2491 دولار خلال شهر ديسمبر 2016، وارتفع أيضًا خلال يناير ليسجل نحو 2520 دولار للطن، بينما سجل سعر الطن نحو 2521.2 دولار خلال شهر فبراير الماضي.

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التحرير

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