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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها اليوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة جنوبا، معتدل شمالا نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

الإسكندرية 14 25

مطروح 13 22

بورسعيد 16 22

دمياط 16 23

الإسماعيلية 14 29

السويس 13 30

العريش 11 24

طابا 11 29

مرسى علم 17 29

الغردقة 17 31

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شرم الشيخ 18 29

رفح 10 23

كاترين 8 25

سيوة 14 30

المنيا 14 30

الفيوم 14 30

أسيوط 14 31

سوهاج 14 31

الأقصر 14 34

أسوان 16 35

شلاتين 18 31

حلايب 20 29

الوادي الجديد 13 32

 

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التحرير

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