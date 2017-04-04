غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

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أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن 95% من المنتجات المقرر عرضها خلال الدورة الاستثنائية لمعرض "فرنكس أندى هوم"، والمنتظر انعقادها خلال الفترة من ١ إلى ٦ مايو المقبل، ستكون منتجات مصرية.

وأضاف حلمى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الاستثنائية لمعرض "فرنكس أندى هوم"، أن الهدف من المعرض هو الترويج للتجارة الداخلية بين المستهلكين المحليين، وزيادة الوعى لدى المستهلك المصرى بالمنتجات ذات الجودة العالية، موضحا أن المعرض يساهم بالنهوض بالاقتصاد الوطنى عن طريق زيادة فرض العمل بمجال الأثاث.

من جانبه، أكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث، أن قطاع تصدير الأثاث شهد طفرة منذ عام ٢٠٠٤، والذى شهد انعقاد أول دورة للمعرض، حيث كانت قيمة صادرات الأثاث تبلغ فى تلك الفترة 0.27 مليار جنيه، قبل أن تتضاعف الصادرات بنسبة ٦٠٠٪ خلال ٥ سنوات، حتى وصلت قيمة الصادرات إلى ٣.٧٩٩ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٦.

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يعقد المؤتمر بحضور كل من المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، والمهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، وعمرو عبد اللطيف، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"