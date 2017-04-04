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شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا»

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شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا»

التحرير

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قال ياسر محمد، شقيق قاضي الحشيش، إن أخيه لم يكن سيء السمعة، وفق ما قالت التحريات التي أجريت عنه، موضحًا: «عاوز أخويا يتحاكم بالقانون وليس الهوى».

وأضاف محمد، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «أطالب بالتعامل مع قضية أخي بنفس الطريقة التي تم التعامل بها في قضايا أخرى كان الفساد فيها واضح وبين»، موضحًا: «في ناس كتيرة تورطت في فساد عارم ورئيس الجمهورية اعترف به مثل حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبرؤوا من التهم التي نسبت إليهم».

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وتابع: «منتظرين حكم القضاء المصري النزيه بفارغ الصبر، بسبب الإعلام الذي دمرنا بتشهيرنا»، مستكملًا: «في ناس كتير اتهمت في قضايا فساد ولم يتم الزج بالأسرة كطرف متهم مع الجاني».

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التحرير

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