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ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر

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ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر

التحرير

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قال ضياء السيد، المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب، إنه يرحب بتدريب الأوليمبي بينما اعتذر لاتحاد الكرة عن قيادة منتخب 2002؛ لأنه لا يستطيع العودة لتدريب هذا السن مرة أخرى بعد فترة ابتعاده مع الفرق الكبيرة.

وأضاف السيد، خلال لقائه في برنامج «ملعب الشاطر»، المذاع على قناة «المحور» أنه طلب من اتحاد الكرة أن يكون اختيار فرق المنتخبات بالسنة الفردية فقط، منوها أنه أكد أن التجارب أثبتت أن سن الـ16 الزوجي لن ينجح في البطولات القارية.

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وتابع: «عملي الأساسي التدريب وليس التحليل، وأرفض العمل كمدرب مساعد لمدير الفني أجنبي حتى لو مع المنتخبات القومية أو مدرب عام مع الفرق حتى لو في  النادي الأهلي»، منوها أنه تم العرض علية العمل كمدير كرة بالأهلى ولكنه رفض؛ لأن هناك الأفضل منه في هذا المنصب الحيوي.  
 
وأشار السيد، إلى أنه يحترم مدرب المنتخب الوطني السابق برادلي جدًا، لافتًا أتن الظروف المحيطة بالرياضة في حقيقتها أثرت على النتائج، مشددًا على أن «برادلي» أفضل من كوبر فى حبه لفتح المساحات داخل الملعب. 

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التحرير

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