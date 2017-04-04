عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني»

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ثمن الإعلامي أحمد عفيفي، تصريح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي قال فيه «أنا طول عمري بسمع عن قطبين، لكن الحقيقة مشوفتش غير قطب واحد والتاني بياخد على دماغه مبينطقش»، معلقًا: «الحقيقة أنا الفقير لله أحمد عفيفي، مش عضو جمعية عمومية لكن لو كنت عضو وفي انتخابات إمبارح أو تحديدًا قبل ما أسمع الجملة دي كنت هصوت لك».

وأضاف "عفيفي"، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أنا مبعتبرش الانتخابات اختيار بين مين بحبه ومين بكرهه، أنا بعتبرها اختيار بين مين اللي هيفيد أكتر بغض النظر عن مشاعري ناحيته، وكلمة هيفيد عندي بتتحسب بأني أعد حسناته مقابل أخطائه وأحسب الفرق وأقيس مين يقدر يعمل أكتر وأديله صوتي، يمكن متكونش دي الطريقة الأفضل لناس كتير لكن لكل واحد الحرية في تحديد طريقته ودي طريقتي، أنا راجل برجماتي بتعامل مع الواقع مش الأحلام، بدور على أيه أفضل استخدام للموجود مش أيه أفضل شيء في العالم وأفضل مسجون جواه، لكن حتى البرجماتية أحيانا بتاخد ضربات قاتلة بتقلب حساباتها كلها».

وتابع، «أنا قدرت أبلعلك أخطاء كتير وأفضل مقتنع إنك يمكن تتراجع عنها وتقدر في النهاية تكون مفيد لكن مش هقدر أبلع الإهانة للنادي نفسه، أي مشكلة بينك وبين أي شخص عمري ما باخدها بمحمل شخصي، بالتالي عمر ما همني بيقولك أيه أو بتقوله أيه لكن أي إهانة لنادي الزمالك نفسه أنا بعتبرها شخصية مش لأني ممثل للجمهور لكن لأني زملكاوي زي أي زملكاوي أتمنى توجه مجهودك الجبار في أي نادي تاني عشان نعرف أيه اللي هتقدر تنجزه من غير الزمالك الكبير العظيم اللي لولاه ما كنت أبدًا ربع ما أنت عليه اليوم».

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وكان رئيس نادي الزمالك، هاجم منتقديه في مداخلة تليفونية، أمس الأول، خلال برنامج "ملعب الشاطر"، قائلًا: «انتوا نسيتوا نفسيكوا، أنا طول اسمع بيقولوا القطبين، أنا بصراحة شايف قطب كان بياخد على دماغه ومبينطقش، جه رئيس نادي قوي ووقف الدوري شهر كامل عشان غلطة حكم، يبقى النادي بقى ليه هيبة، لما جه رئيس اتحاد كورة لحد النادي ويعتذر يبقى النادي بقى له هيبة».