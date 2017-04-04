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فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

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فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

التحرير

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أكد ضياء السيد المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب، أن النادي الأهلي تحت قيادة حسام البدري، يقدم مباريات مميزة خاصة  خلال فترة بداية الدوري الممتاز.

وأضاف السيد، خلال لقائة في برنامج «ملعب الشاطر»، على قناة «المحور»، أن النادي الأهلي هو الأفضل في مسابقة الدوري، إذ يمتلك بدائل عديدة تميزة عن كل فرق الدوري، مشيرا إلى أن فريق المقاصة فاجأ الجميع بمستوى متميز خلال الفترة الأخيرة، ولكنه ليس الأفضل. 

وتابع: «النادي الأهلي ليس فى احتياج لتدعيم في خطوطه خلال الفترة المقبلة، ولا يحتاج إلى صفقات جديدة خلال العام المقبل»، مشددًا على أن بطولة الدورى ما زالت فى الملعب وحسمها لصالح الأهلى بعيد تماما عنه الآن.

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وأوضح السيد، أن مهاجم الأهلي الجديد، كوليبالي، لديه قدرات فنية عالية ظهرت خلال مباراة الداخلية في الدوري ولا يمكن الحكم النهائي عليه من خلال مباراة واحدة، إذ يحتاج إلى 5 مباريات حتى يتم الحكم علية جيدًا.

وأشار الى أن أزمة نادي الزمالك في السيطرة على اللاعبين ولابد من وجود طاعة فنية، قائلًا: «على مساعدي مدرب الزمالك السيطرة على اللاعبين فنيًا والوقوف في ظهره»، لافتا إلى أن نجاح المدير الفني الجديد للزمالك بقدرته على إدخال اللاعبين في الطاعة الفنية، مؤكدًا أنه لا يجوز تحميل المدرب فشل الفريق.

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التحرير

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