محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط

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دمياط - سميرة حسن

عقدت لجنة الحدود الإدارية بقطاع الأمانة العامة للمحليات التابع لوزارة التنمية المحلية اجتماعا لبحث مشكلة الحدود الإدارية بين محافظتى الدقهلية ودمياط والتى تطالب فيها دمياط بضم منطقة غرب مصرف السرو إليها وكذلك بحث مشكلة منطقة جمصة البلد بين المحافظتين.

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وعقد الاجتماع برئاسة اللواء أحمد عبد المنعم رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات وعضوية عدد من مسئولين من محافظتى الدقهلية ودمياط وهيئة التخطيط العمرانى والمساحة واستخدامات أراضى الدولة ووزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى الرأى الخاص بكلا الطرفين، وأوصت اللجنة بعد الاستماع إلى كافة الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل القرار الجمهورى رقم 116 لسنة 1982 مع اعتبار مصرف ” السرو” هو الحد الفاصل بين المحافظتين على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بدراسة الموضوع على الطبيعة وتقديم تقرير للجنة يعرض فى اجتماعها المقبل.

كما بحثت اللجنة المشكلة الثانية الخاصة بمنطقة جمصة بين محافظتى دمياط والدقهلية حيث تلاحظ للجنة على الطبيعة وجود مناطق تم استقطاعها من جمصة البلد ويتم استخدامها بمعرفة محافظة الدقهلية وتضرر أهالى مصيف جمصة البلد التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظتين ممثل فيها المساحة من الجانبين لدراسة الموضوع على الطبيعة وإعداد تقرير وإرسال نسخه منه للهيئة المصرية العامة للمساحة على أن تقوم الهيئة بإعداد تقرير لعرضه فى اجتماع اللجنة المقبل.