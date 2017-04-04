محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد

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قال الدكتور محمود فرج، محامي طارق زكي، القاضي المعروف إعلاميًا بقاضي الحشيش، إن وسائل الإعلام كان لها تأثير على صدور حكم بالمؤبد على موكلي في تهمة الاتجار في المخدرات.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «الإعلام تناول ما يدين موكلي كقاضي عن طريق استخدام سلطته ونفوذه للإتجار في المخدرات، فالإعلام لم يعطي للطرف الآخر فرصة الحق في الدفاع عن نفسه».

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واتهم المحامي، برنامج «العاشرة مساءً»، بأنه أحد البرامج التي أثرت على مسار القضية، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد قاضي الحشيش لا يدينه.