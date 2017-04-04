أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد

Google+ Print
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمود فرج، محامي طارق زكي، القاضي المعروف إعلاميًا بقاضي الحشيش، إن وسائل الإعلام كان لها تأثير على صدور حكم بالمؤبد على موكلي في تهمة الاتجار في المخدرات.

وأضاف فرج، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «الإعلام تناول ما يدين موكلي كقاضي عن طريق استخدام سلطته ونفوذه للإتجار في المخدرات، فالإعلام لم يعطي للطرف الآخر فرصة الحق في الدفاع عن نفسه».

شاهد أيضا

واتهم المحامي، برنامج «العاشرة مساءً»، بأنه أحد البرامج التي أثرت على مسار القضية، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد قاضي الحشيش لا يدينه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات

كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات