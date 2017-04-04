مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، إهانته للحكام، وقال إن كل ما حدث هو تحدثه مع الحكم للاعتراض على أنه أوقف المباراة في الوقت الذي كان الفريق يهاجم ويقترب من مرمى الخصم.

وأضاف "الصغير: في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، تحدثت مع الحكم بكل احترام، ولابد من الإصرار على الاحترام والتقدير لكل عناصر اللعبة.

شاهد أيضا

وكانت لجنة مسابقات الدوري الممتاز برئاسة عامر حسين، قررت إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي عقب مباراة فريقه مع مصر المقاصة.