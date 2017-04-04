أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام

Google+ Print
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، إهانته للحكام، وقال إن كل ما حدث هو تحدثه مع الحكم للاعتراض على أنه أوقف المباراة في الوقت الذي كان الفريق يهاجم ويقترب من مرمى الخصم. 

وأضاف "الصغير: في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، تحدثت مع الحكم بكل احترام، ولابد من الإصرار على الاحترام والتقدير لكل عناصر اللعبة. 

شاهد أيضا

وكانت لجنة مسابقات الدوري الممتاز برئاسة عامر حسين، قررت إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي 4 مباريات وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي عقب مباراة فريقه مع المقاصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص