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صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

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صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

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وصفت الكاتبة الأمريكية فيليسيا شوارتز، استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ، للرئيس عبد الفتاح ، في البيت الأبيض يوم الاثنين بـ"الحار"، قائلة إن التركيز على العلاقات بين البلدين انصب على المسائل الأمنية.

ورصدت شوارتز، في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ثناء ترامب على الرئيس السيسي طوال اليوم، ونقلت عن محللين القول إن الزيارة جاءت بمثابة خطوة للأمام بالنسبة للرئيس السيسي، كما نقلت الكاتبة سؤال الباحث الأمريكي المتخصص في الشأن المصري إريك تراجر، عما إذا كان بإمكان ترامب ترجمة ذلك الترحيب الحار بالرئيس السيسي إلى تعاون أفضل وأعمق مع ؟.

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ونوهت الكاتبة الصحفية، إلى سعي ترامب إلى تعزيز ميزانية وزارة الدفاع "الـبنتاجون" على حساب تقليص نفقات وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن مصر هي إحدى أكبر الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية وخارجية من أمريكا، حيث تحصل على 5ر1 مليار دولار سنويا.

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التحرير

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