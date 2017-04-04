فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمجموعة شباب مصريين منتمين لجماعة الإخوان، المتواجدين في السودان، يتحدثون عن طرد الأمانة العامة للجماعة لهم.

وقال أحد الشباب في الفيديو الذي عرض خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «نحن شباب الإسكندرية، للأسف الشديد تم طردنا وتشريدنا من قبل الجماعة وتصنيفنا على أننا منشقيين، لم نكن نتوقع حدوث ذلك وأن بعض الأخوة الذين كنا نستقي منهم القيم والمبادئ وصلوا بنا لهذا المشهد، ونحن حاليا في الشارع».

كانت جبهة القيادات التاريخية بجماعة الإخوان، بدأت في طرد مجموعة من شباب جبهة الكماليين، من أحد المنازل التي تأويهم بالسودان، في ظل حرب شرسة تدور بين جبهات الجماعة، عقب تصاعد حدة الخلافات، وفشل كل الوساطات الإقليمية، لحل الأزمة.

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ووصف أديب، طرد الإخوان لشبابها، بأنه «التفسخ الإخواني الكامل»، وأن مصير الجماعة أصبح بين جيلين «جيل ضاع» و«جيل باع»، مختتمًا تعليقه: «لم تعد الإخوان إخوة».