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خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف

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خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف

التحرير

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استقر مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تعيين خالد جلال، في منصب مدير الكرة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض.

وكان خالد جلال يشغل منصب المدرب العام بالجهاز الفني السابق.

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وقاد محمد صلاح، المدرب العام تدريب الفريق اليوم وعاونه علاء عبد الغني، في منصب المدرب المساعد، وحرص صلاح على الاجتماع مع اللاعبين لتشجيعهم، وأبلغهم أن المستشار مرتضى منصور، سيجتمع معهم اليوم في بداية مرحلة جديدة بعد وصول المدير الفني الجديد.

وكان الزمالك قد أعلن أمس، استمرار الثنائي أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى، وحمادة أنور المدير الإداري.

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التحرير

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