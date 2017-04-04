بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي

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تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج استعدادًا لمواجهة فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، في ذهاب ملحق الدور الثاني للبطولة الكونفدرالية.

وتضم بعثة سموحة 33 فردًا بينهم 20 لاعبًا، وهم محمد أبو جبل والمهدي سليمان وأحمد يحيى في حراسة المرمى، وأيمن أشرف ورجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم ومحمود عزت في الدفاع، ومانجة وأحمد حمص وعمرو المنوفي ومحمود عبد العزيز وإسلام محارب وإسلام سري ونصر رمضان وأحمد تمساح في الوسط، وأحمد حسن مكي وحسام حسن وبانو ديارا وأحمد رؤوف في الهجوم.

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ويضم الجهاز الفني كل من "مؤمن سليمان وعمرو فتحي واليا دياكوف ومحمد سلام مدرب حراس وعاطف حنفي مدير الكرة وعبد الباري المليجي مدير إداري عمرو إسماعيل وعادل محجوب بالإضافة للجهاز الطبي".