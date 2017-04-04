أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

Google+ Print
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٨٣٣٢ ٥٩.١٩٩٣ 04/04 1:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦٠٨٩ ٤٧.٨٥٦٦ 04/04 1:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٤٦ ٤٦.٨٥٧٢ 04/04 1:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٤٤ 04/04 1:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/04 1:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/04 1:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 04/04 1:10 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤١٢٤ ٢٢.٦٥٠٤ 04/04 1:10 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٠٣ ٢.٥٩٠٨ 04/04 1:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٨٦٩ ٢.١٠٨٣ 04/04 1:10 ص
كرون سويدي ٢.٠٠٢٣ ٢.٠٢٤٤ 04/04 1:10 ص
يورو ١٩.١١٦٨ ١٩.٢٦٩٦ 04/04 1:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/04 1:10 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٨٩٢ ١٨.٠٢٦٦ 04/04 1:10 ص
ين ياباني ١٦.٠٨٧١ ١٦.٢٣٢٧ 04/04 1:10 ص
دولار استرالي ١٣.٦٢٧٦ ١٣.٧٨٥١ 04/04 1:10 ص
دولار كندي ١٣.٤٣٤٦ ١٣.٥٦١٦ 04/04 1:10 ص

المصدر:365 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص