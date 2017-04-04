أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٨٣٣٢
|٥٩.١٩٩٣
|04/04 1:10 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦٠٨٩
|٤٧.٨٥٦٦
|04/04 1:10 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٤٦
|٤٦.٨٥٧٢
|04/04 1:10 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٧
|٤.٩٥٤٤
|04/04 1:10 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/04 1:10 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/04 1:10 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٨٨
|٢٥.٤٣٤٩
|04/04 1:10 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٤١٢٤
|٢٢.٦٥٠٤
|04/04 1:10 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٠٣
|٢.٥٩٠٨
|04/04 1:10 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٨٦٩
|٢.١٠٨٣
|04/04 1:10 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٠٢٣
|٢.٠٢٤٤
|04/04 1:10 ص
|يورو
|١٩.١١٦٨
|١٩.٢٦٩٦
|04/04 1:10 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/04 1:10 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٨٨٩٢
|١٨.٠٢٦٦
|04/04 1:10 ص
|ين ياباني
|١٦.٠٨٧١
|١٦.٢٣٢٧
|04/04 1:10 ص
|دولار استرالي
|١٣.٦٢٧٦
|١٣.٧٨٥١
|04/04 1:10 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٣٤٦
|١٣.٥٦١٦
|04/04 1:10 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads