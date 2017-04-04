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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.83 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
-إيران-للتنمية 4.7173 4.8864
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7844 4.8312
مصرف-ابو-ظبي 4.8096 4.8584
البنك-المصري-الخليجي 4.8256 4.8536
بنك-سايب 4.8264 4.8536
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6757 4.8857
بنك-القاهرة 4.7676 4.8153
بنك-الاسكندرية 4.8184 4.8502
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8165 4.8440
بنك-مصر 4.7863 4.8107
بنك-بلوم-مصر 4.8132 4.8397
بنك-فيصل- 4.7743 4.8532
كريدي-أجريكول 4.8011 4.8531
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.9950
بنك-بيريوس 4.8263 4.8531
بنك-قناة-السويس 4.7863 4.8131
المصرف-المتحد 4.7878 4.8400
البنك-التجاري-الدولي 4.8256 4.8536
البنك-الأهلي-المتحد 4.7900 4.8400
بنك-المشرق 4.8300 4.8600
بنك-الاستثمار-العربي 4.8300 4.8500
بنك-HSBC 4.8300 4.8700

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.82 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.85 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

 

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