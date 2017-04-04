سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

السعر العالمي : 1,252.63 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 717 عيار 22 657 عيار 21 627 عيار 18 537 عيار 14 418 عيار 12 358 الاونصة 22,285 الجنيه الذهب 5,016 الكيلو 716,571

شبكةعيونالإخبارية

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