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انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.12 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك الائتمان الزراعي وأخرين  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 18.1000 18.2000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9800 18.0800
مصرف ابو ظبي 18.1200 18.2200
البنك المصري الخليجي 18.1000 18.2000
بنك سايب 17.9500 18.0500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0000 18.1000
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 18.0700 18.1700
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0638 18.1659
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.1000 18.2000
بنك التعمير والإسكان 18.1000 18.2000
بنك بيريوس 18.1000 18.2000
بنك قناة السويس 17.9500 18.0500
المصرف المتحد 18.0500 18.1500
البنك التجاري الدولي 18.1000 18.2000
المصري لتنمية الورادات 18.1000 18.2000
البنك الأهلي المتحد 18.0500 18.1500
بنك المشرق 18.1000 18.2000
بنك الاستثمار العربي 18.1000 18.2000
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.1100 18.2500
بنك عودة 18.1000 18.2000
الإمارات دبي الوطني 18.1000 1

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.20 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.25 جنيه مصري .

 المصدر:مصر365

 

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