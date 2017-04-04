اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد''

ماذا قال الإعلام الأمريكي عقب لقاء " السيسي وترامب"؟

بالفيديو - "ديتريش".. حياة أثري ألماني "روحه في المطرية"

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كيف يمكن أن تتحول "الكيمياء" بين السيسي وترامب إلى تعاون قوي؟