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شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

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شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب

التحرير

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قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تتيح فرصة لحلفائها حول العالم للتعلم من الماضي وإيجاد طرق جديدة لعالم أكثر أمنا وازدهارًا.

وأضاف إسماعيل، في مقال للرأي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن " ودولا معتدلة أخرى في العالم العربي تطلب بإلحاح انخراط الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقتنا من أجل بناء اقتصادات ومجتمعات أقوى وأكثر مرونة، وأن تتصدى لتمدد رقعة التطرف والإرهاب والعنف الذي جلب الكثير من المعاناة للإنسانية".

وأشار إلى أن هذا الطلب سيوجهه الرئيس عبد الفتاح إلى البيت الأبيض خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد .

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ولفت إسماعيل، إلى أن "تراجع القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة قد تزامن مع صعود نجم تنظيم (داعش) الإرهابي واشتعال الصراعات في كل من ليبيا واليمن والسودان والصومال.. وقد دعا ترامب إلى استراتيجية جديدة لهزيمة داعش، ونحن نشاطره هذه الرؤية وضرورة القيام بذلك".

ونبه إسماعيل إلى أن "الفوز في ساحة المعركة لن يكون كافيا؛ إذ يتعين علينا أيضا البدء في إعادة تأهيل الملايين من الناس الذين تأثروا بالإرهاب والفوضى، وكذلك تعزيز مؤسسات والاقتصادات والمجتمعات التي يمكن أن تخدمهم".

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التحرير

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