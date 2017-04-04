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جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها

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جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها

التحرير

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كتب – كارم الديسطي

أصدرت جامعة المنصورة بيانا صحفيا مساء أمس الاثنين تكذب فيه ما جاء من تصريحات على لسان الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة والتي تناولتها بعض المواقع .

«وقال شيحة إن الدكتور محمد القناوى هو رئيس الجامعة الوحيد من ضمن الجامعات الذى تقدَّم فيها شكاوى بوجود مخالفات والذي لم يتعاون فى الرد على المخالفات التي داخل الجامعة، وأن رئيس الجامعة ظل طوال شهرين لم يرد على المخالفات».

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وأكدت جامعة المنصورة في بيانها أن ما نُشر غير حقيقى وعارٍ تماما من الصحة، إذ تم إعداد ملف كامل مدعما بالمستندات وتم تسليمه إلى عبدالرحمن البكرى أمين اللجنة ووقع بالاستلام فضلا عن إرسال ذات المستندات إلى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى السابق والذى حضرنا معه جلسة السابع عشر من يناير الماضي.

وأضاف البيان أنه وفى الجلسة الثانية المنعقدة يوم الاثنين 27 مارس الماضي والتى صدرت فيها التوصية كان قد تم إرسال المستندات للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى قبل انعقاد الجلسة كما تم تسليم نسخة من المستندات لأمانة اللجنة وتم توقيع من استلم ذلك فى 26 مارس الماضي كما أن الوفد الذى سافر من الجامعة بناءً على دعوة وزير التعليم العالى كان يحمل أيضا للجنة كافة المستندات ليقدمها وليرد على استفسارات اللجنة ولكن رئيس اللجنة لم يسمح لهم بالحضور أمام اللجنة.

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التحرير

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