مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا

كتب - علاء عمران:

كشف مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، تفاصيل هروب 7 مساجين من داخل حجز مركز شرطة البلينا بسوهاج، وقال المصدر إن الهروب كان عن طريق إحداث هدم في جدار غرفة حجز السجن بـ"ماسورة الدش" واستغلوا انشغال الخدمات وفروا هاربين.

وقال المصدر -في تصريح خاص- إن الهاربين أحداث ومتهمين في عدد من القضايا، وتم عمل الأكمنة اللازمة ونشر القوات في جميع مداخل ومخارج المدينة لسرعة ضبطهم، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة اللواء مصطفى مقبل - مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلي - مدير المباحث الجنائية بسوهاج، وقيادات مديرية أمن سوهاج.

وكد المصدر أنه خلال ساعات سيتم ضبط الهاربين، وسيعاقب كل من تسبب في ذلك الإهمال، ويجري الآن التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الهاربين.