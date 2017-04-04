مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة بواقعة المشادة التي وقعت بين لاعب نادي الزمالك السابق أيمن عبد العزيز وعناصر حملة لإزالة

الإشغالات بمنطقة إمبابة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن "عبد العزيز" تعدى بالضرب على موظف بشرطة المرافق يدعى كريم عادل - 26 عامًا، قائلا "ضربه في

العمود".

وأضاف المصدر، أن قوة الحملة تمكنت من السيطرة على لاعب الزمالك السابق، واقتياده إلى قسم شرطة إمبابة.

وأشار المصدر، إلى أن أيمن عبد العزيز، تقدم باعتذار للموظف عما بدر منه، وتصالح الطرفان دون تحرير أي محضر، وغادر اللاعب القسم.

من جانبها أعلنت مديرية أمن الجيزة -في بيان لها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء- أن الموظف أثناء عمله بالحملة انزلقت قدمه وأصيب بشرخ

بالقدم اليمنى، وقرر أنها (قضاء وقدر) - وفقا للبيان.

وكشفت المديرية أن الحملة تمكنت من إزالة 80 كرسي و4 طاولات وثلاجة عرض وصندوق بلاستيك، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصري.