جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية

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التقى رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب أمس الاثنين وفود دول البرتغال والبرازيل وأنجولا وموزمبيق المشاركة في مهرجان أيام اللغة البرتغالية بجامعة أسوان.

وبحث رئيس جامعة أسوان مع رؤساء الوفود سبل التعاون في مجالات اللغة البرتغالية والأدب والزراعة والعلوم الطبيعية.

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وأكد غلاب أواصر الصلة والعلاقة الطيبة والتواصل الدولي مع الجامعات البرتغالية والجامعات البرازيلية، مشيرا إلى التبادل في قطاع الدراسات العليا لقسم اللغة البرتغالية.

وقالت السفيرة البرتغالية ماريا مادانيتا، إنها تسعى لنشر اللغة البرتغالية في أفريقيا من خلال قسم اللغة البرتغالية، الوحيد بكلية الألسن بجامعة أسوان، وأن السفارة البرتغالية تعمل على دعم قسم اللغة البرتغالية، كما أمدتها من قبل بمكتبة متكاملة لكتب علمية وثقافية باللغة البرتغالية لطلاب القسم.