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وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر

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وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر

التحرير

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أعلن العميد محمد صلاح، مدير إدارة مرور الأقصر، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على طلب اللواء عصام الحملى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، بتخصيص مساحة 10 أفدنة لإقامة إدارة مرور في مدينة طيبة شمالي المحافظة.

وأشار مدير المرور في تصريح أمس الاثنين إلى قيام مسئول جهاز مدينة طيبة بطرح المساحة المقررة على عدد من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات في مزايدة علنية للبدء في إنشائها، استعدادًا لنقل إدارة مرور الأقصر إليها.

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وأكد محمد صلاح أن إدارة مرور الأقصر الرئيسية تعمل بأحدث النظم على مستوى الجمهورية.

وأوضح مدير المرور أنه تم افتتاح وحدة مرور خاصة بالبر الغربي على مساحة 3 أفدنة خلال العام الماضي، وإعادة تخطيط الشوارع والميادين الرئيسية ووضع إشارات ضوئية ولافتات توعية مبتكرة، وتركيب كاميرات مراقبة مرورية، وعمل ندوات توعية مرورية لتلاميذ المدارس بالمحافظة، ذلك لتطوير منظومة المرور بالمحافظة. 

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التحرير

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