«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان

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كشفت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة خلال لقائها محافظ أسوان وقيادات الصحة بالمحافظة مساء أمس الاثنين العجز الذى تعانيه مستشفيات المحافظة، وخاصة المستشفى الجامعى فى الكوادر الطبية والتمريض والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وقال النائب ياسين عبد الصبور إن مستشفى أسوان الجامعى يعاني نقصا فى عدد حضانات الأطفال المبتسرين، إلى جانب حاجة المستشفى إلى زيادة طاقة أقسام الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المترددة، باعتباره المستشفى الجامعى الوحيد بالمحافظة.

وكشف أن المستشفى يرفض استقبال بعض حالات الحوادث الطارئة المحولة لها من مستشفيات أخرى، بالمخالفة للقرار الوزارى فى هذا الشأن.

وطالب بسد العجز فى أجهزة الغسيل الكلوى بمستشفى نصر النوبة المركزى وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية.

وأكد النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، أن هناك مشكلة تواجه معظم المستشفيات التى تم تفقدها بالمحافظة وهى النقص الحاد فى مستلزمات العلاج والأدوية فى ظل الميزانيات الضعيفة التى تعتمدها وزارة الصحة ضمن الموازنة السنوية لها.

فيما وضح النائب حسن سيد خليل مشكلة العمالة المؤقتة داخل مستشفى إدفو العام، والتى لم تتقاض أجرا منذ 5 أشهر، مطالبا بتحويل المرتبات التى يتقاضونها إلى درجات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة حرصا على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، مطالبا بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير مستشفى إدفو للوفاء باحتياجات المرضى بمركز إدفو شمالي المحافظة، إلى جانب سد العجز فى تخصصات الباطنة والعظام والجراحة العامة.

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ولفت خليل إلى رفض قطاع الإسعاف بالمحافظة نقل أى حالات مرضية من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، إلى المستشفى الجامعى بمدينة أسوان، إلا بعد موافقة مديرية الشئون الصحية فى هذا الإطار لأسباب غير معروفة.

ومن جانبه وجه العضو مصطفى أبو زيد، الدعوة لجامعة أسوان وكلية الطب تحديدا بتولى عملية تدريب وتأهيل الأطباء والتمريض داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة وخاصة فى الوحدات المتخصصة بالمستشفيات مثل العناية المركزة والطوارئ، بما يحقق رسالة الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى، إذ لابد أن يشعروا أنهم خدام لهذا الشعب، على حد وصفة.

وأكد أهمية استفادة محافظة أسوان من القرار الوزارى رقم 722 بشأن تعاقد المحافظات مع الأطباء الاستشاريين بما يخدم المنظومة الصحية داخل المحافظة، على أن توفر المحافظة من جهتها وسائل الجذب وتسهيلات الإقامة لهؤلاء الاستشاريين القادمين من الخارج.

فيما دافع الدكتور حسين الشريف عميد كلية طب أسوان ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، عن رفض استقبال المستشفى لحالات الحوادث الطارئة، قائلا إننا لدينا تعليمات واضحة لجميع الأطباء باستقبال أى حوادث يتم نقلها بالإسعاف، فيما نصر بشدة على ضرورة وجود تنسيق بين المستشفى الجامعى ومديرية الصحة بالمحافظة فى أثناء تحويل الحالات المصابة بالأمراض الدقيقية كالجلطات والمخ والأعصاب.

واختتم محافظ اسوان مجدى حجازى اللقاء بإعلانه عن تبنى فكرة إنشاء مجلس إقليمى للصحة بالمحافظة لاستعراض مشاكل القطاع الصحى بالمحافظة بشكل دورى، على أن تعقد أولى جلسات المجلس فى مايو المقبل.

ووجه مسئولى المستشفيات وخاصة المستشفى الجامعى إلى استقبال أى حالات طارئة أو حالات الحوادث فورا دون التقيد بخطابات التحويل.