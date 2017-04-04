«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حقق الإيطالي كلاوديو رانييري، معجرةً مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي، الموسم الماضي، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على حساب كبار أندية إنجلترا، بعد أداء استثنائي، استحق بعده المدرب الإيطالي الفوز بجائزة "ذا بيست" من الفيفا كأفضل مدرب لعام 2016.

ولكن مع بداية الموسم الحالي، عانى ليستر كثيرًا، خاصة في الخطوات الأولى، وتلقى عدة هزائم متتالية وضعته ضمن حدود دائرة الهبوط، ونتج عن ذلك إقالة رانييري في الحال، الأمر الذي أثار سخط الكثير من مشجعي الثعالب، فكيف يتم إقالة مدرب حقق حلم فريق كان يلعب قبلها بموسم في دوري الدرجة الثانية؟.

ولكن يبدو رانييري كان "وش النحس" على الفريق، فشهد الفريق انتفاضة كبيرة بعدما تمت إقالة المدرب الإيطالي شهر فبراير الماضي، في التقرير التالي نستعرض ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري!.

خليفة رانييري

يبدو أن الخطأ لم يكن في الفريق!، ولكن الخطأ كان في رانييري، حيث تم الاستبدال المدرب الإيطالي بمساعده الأول كرايج شكسبير، والذي تولى مهمة تدريب الفريق مؤقتًا خلفًا لرانييري.

شكسبير حقق نتائج مبهرة، وأثبت أن لاعبي الثعالب مازالوا يتمتعون بالقدرة على المنافسة والتهديف، الأمر الذي جعل إدارة ليستر سيتي توكل إليه مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

في الدوري

في أول مباراة لـ"ليستر سيتي" بعد رحيل رانييري، واجه الفريق نظيره ليفربول، واستطاع تحقيق فوزًا كبيرًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أرضهم ووسط جماهيرهم (ووكرز ستاديوم).

وفي المباراة الثانية بعد رحيله، فاز ليستر سيتي، أيضًا على هال سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب ووكرز ستاديوم، ثم انفرط عقد الفوز للثعالب حيث حققوا فوز على وست هام 3-2، ثم ستوك سيتي الأسبوع الماضي 2-0.

وبذلك يكون ليستر قد لعب 4 مباريات بعد رحيل رانييري، فاز في جميعهم، في حين أن آخر 10 مباريات للمدرب الإيطالي قبل رحيله لم يحقق الفريق أي فوز، تعادل في 2 وخسر 8.

في دوري الأبطال

شاهد أيضا

تعتبر مباراة الذهاب أمام إشبيلية في دور الـ16 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، القشة التي قصمت ظهر رانييري، حيث خسر الثعالب بهدفين مقابل هدف، وظن الجميع أنهم بذلك سيودعون البطولة التي لم يمكثوا فيها كثيرًا.

ثم تمت إقالة رانييري مباشرة بعد هذه المباراة، وفي لقاء الإياب على ملعب ووكرز ستاديوم وتحت قيادة شكسبير، فاز الثعالب بهدفين نظيفين وتمكنوا من التأهل إلى دور ربع النهائي.

أرقام الفريق بعد رانييري

عدد الأهداف المسجلة: 11

عدد الأهداف المستقبلة: 4

صناعة الفرص: 39 فرصة

دقة التسديد: 53%

دقة التمريرات: 69%

متوسط الاستحواذ: 46%

متوسط طول التمريرات: 20 متر

عدد البطاقات الصفراء: 3

عدد البطاقات الحمراء: 0