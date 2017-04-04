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صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج

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اعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة، من أهالي مساكن الإيواء الآيلة للسقوط بمنطقة الحويتي بحي غرب سوهاج، والتي كانت تشكل خطرا علي حياتهم .

وكلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بتسهيل عملية انتقال الأسر وذويهم وأمتعتهم من المساكن الحالية، إلى مساكن الإسكان الاجتماعي الجديدة بمنطقة أولاد عزاز، على أن تقوم الوحدة المحلية بحي غرب بإزالة تلك المباني القديمة والتي تمثل خطورة علي حياة المواطنين.

يذكر أنه قد تم من قبل إجراء القرعة العلنية لتسكين 127 أسرة بعمارات الإيواء بحى غرب فى وحدات سكنية حديثة بقرية أولاد عزاز بدلا من المساكن القديمة المتهالكة والتى كانت تشكل خطرا عليهم، بعد أن قامت المحافظة بشراء 8 عمارات سكنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لحل المشكلة.

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وقامت لجنة بقرار من محافظ الإقليم مؤخرا بتلقى ودراسة تظلمات عدد 52 اسرة وفحص المستندات المقدمة من المتظلمين والتوجه إلى مساكن الإيواء بحى غرب لمعاينة جميع الحالات على الطبيعة لبيان مدى استحقاق تلك الأسر للحصول على وحدات بديلة، وانتهت إلى استحقاق 32 أسرة من المتظلمين فى الحصول على سكن بديل بالإضافة للمستحقين الأصليين وعددهم 127 أسرة ضمن الوحدات السكنية الجديدة التى وفرتها المحافظة لأسر مساكن الإيواء بأولاد عزاز ليصبح عدد الأسر 159 أسرة.

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