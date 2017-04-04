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فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

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فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

التحرير

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قال والد الطفلة "جنا" ضحية الاغتصاب، والشهيرة بـ"طفلة البامبرز"، إنه علم بالخبر في الغربة، حيث يعمل في ، موضحا أن أحد أقاربه أخبره بأن بنته تعرضت للضرب، ولكن حالتها الآن جيدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "لازم المتهم يتشنق في ميدان عام، ومينفعش المحاكمة تتأجل لأن لو هنفضل نداري على الأخطاء الكل هيغلط".

وتابع: "اللي حصل أول مرة أشوفه في التاريخ، ولازم ناخد موقف عشان نحمي باقي الأطفال، بنتي مكنتش في وعيها لأنها عيلة ومتعرفش حصل إيه"، موضحا أن المتهم كان يعمل في المنطقة والجميع يعرفه.

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التحرير

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