حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

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قال الإعلامي حافظ الميرازي، إن هناك تحول شكلي في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن كلمات الترحاب التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنظيره عبد الفتاح السيسي، «كانت رائعة، ولكن الأهم هي نتائج المحادثات، وتحقيق مصر لما جاءت من أجله لواشنطن أم لا».

أضاف الميرازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، مساء الإثنين، أن أهداف مصر من الزيارة هو وضع الإخوان على قائمة الإرهاب، وزيادة المعونة العسكرية، أو عدم تخفيضها والحفاظ على قيمتها.

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تابع أن «هناك أنباء وشعور بخيبة الأمل لعدم تعهد ترامب بالحفاظ على قيمة المعونة العسكرية، وعدم تخفيضها»، معقبًا: «نحتاج إلى وقت لنعرف نتائج الزيارة بشكل جيد».