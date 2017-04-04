معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تناول الإعلام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، «فيه أفورة».

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الولايات المتحدة لها مكانة كبيرة في العالم، لأنها 5% من سكان العالم، وتقدم 25% مما ينتجه العالم أجمع، موضحًا أن العلاقات المصرية الأمريكية طيبة وجيدة.

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أشار إلى أن مصر دولة ذات أهمية كبرى بالنسبة لأمريكا، قائلًا: «لو عطست مصر هيصاب العالم العربي كله بالإنفلونزا، فكان يجب أن يتلاقى القطبان العالمي والأقليمي على أجندة واحدة، وهو ما حدث أثناء الزيارة».