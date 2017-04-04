أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

Google+ Print
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تناول الإعلام زيارة الرئيس عبد الفتاح  للعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءه نظيره الأمريكي دونالد ، «فيه أفورة».

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الولايات المتحدة لها مكانة كبيرة في العالم، لأنها 5% من سكان العالم، وتقدم 25% مما ينتجه العالم أجمع، موضحًا أن العلاقات المصرية الأمريكية طيبة وجيدة.

شاهد أيضا

أشار إلى أن دولة ذات أهمية كبرى بالنسبة لأمريكا، قائلًا: «لو عطست مصر هيصاب العالم العربي كله بالإنفلونزا، فكان يجب أن يتلاقى القطبان العالمي والأقليمي على أجندة واحدة، وهو ما حدث أثناء الزيارة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص