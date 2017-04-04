أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

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قال الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، مهمة لأنها تأتي بعد فترة برود في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر مرشحة للعودة إلى لعب دور إقليمي قوي، وهذا متوقف على استقرار إدارة الرئيس الأمريكي.

أضاف عبدربه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن مصر ستكون حليفًا أساسيًا لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها عادت للواجهة مرة أخرى.

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تابع أن السيسي حقق أهدافه من الزيارة للبيت الأبيض، معقبًا: «لكن نحتاج 3 أشهر لنعرف مستقبل المعونة العسكرية لمصر خلال الفترة المقبلة».

وأكد أنه يستبعد أن يكون هناك دور مصري في مواجهة الإرهاب خارج حدودها، متوقعًا أن ترامب طرح تلك الفكرة.