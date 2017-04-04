أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

Google+ Print
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح للولايات المتحدة الأمريكية، مهمة لأنها تأتي بعد فترة برود في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن مرشحة للعودة إلى لعب دور إقليمي قوي، وهذا متوقف على استقرار إدارة الرئيس الأمريكي.

أضاف عبدربه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن مصر ستكون حليفًا أساسيًا لإدارة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها عادت للواجهة مرة أخرى.

شاهد أيضا

تابع أن السيسي حقق أهدافه من الزيارة للبيت الأبيض، معقبًا: «لكن نحتاج 3 أشهر لنعرف مستقبل المعونة العسكرية لمصر خلال الفترة المقبلة».

وأكد أنه يستبعد أن يكون هناك دور مصري في مواجهة الإرهاب خارج حدودها، متوقعًا أن ترامب طرح تلك الفكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص