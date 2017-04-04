مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء

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أعرب البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، عن أمنياته بالنجاح مع الفريق الأبيض في الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك فور وصوله إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، إن الفترة القادمة تحتاج إلى العمل اكثر من أي شيء.

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ووصل البرتغالي اوجستو ايناسيو إلى مطار القاهرة، مساء اليوم، تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك خلفا لمحمد حلمي الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق من سموحة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يعقد إيناسيو جلسة خاصة مع مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة الزمالك، غدا الثلاثاء، للاتفاق على كافة بنود التعاقد.